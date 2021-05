Continua a mietere vittime il coronavirus nella cittadina archeologica, questa notte un ultraottantenne ricoverato in terapia intensiva. presso il reparto Covid dell’ospedale “Moscati” di Avellino ha perso la sua battaglia con il virus, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate fino a portarlo alla morte. Purtroppo la strada per uscire dall’emergenza è ancora lunga e si continua a morire. Nel baianese si tratta della trentesima vittima per Covid.

