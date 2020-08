Avella. Nuovo avvistamento di vipere, ecco dove sono segnalate

Tornano a far parlare di se ad Avella le vipere, dopo la segnalazione di alcuni giorni fa fatta sui social da alcuni cittadini frequentatori di piazza Convento, in cui si mostrava la foto di un piccolo rettile molto somigliante ad una vipera ecco nuove segnalazioni giungere da un altro quartiere di Avella, via Madonna delle Grazie, con tanto di foto, dove alcuni residenti si sono trovati in pochi giorni di fronte a tre esemplari di vipera. Dalle foto inviateci sembra non esserci dubbi che si trattino proprio di uno dei serpenti più pericolosi il cui velino può essere fatale per l’uomo. “Non è possibile che non vengano presi provvedimenti, abbiamo segnalato la loro presenza alle autorità locali ma nessuno si è fatto carico del problema”, afferma Giuseppe. “Non si chi dovrebbe prendersi carico della questione se il Comune, l’Asl o non so chi ma è certo che la questione incomincia a preoccuparci”, continua il nostro interlocutore. “Ho pensato di segnalare la questione a voi di Bassa Irpinia può essere che dopo questa denuncia qualcosa sì muova”.

