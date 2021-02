AVELLA. Over 80, boom di richieste per il vaccino, ecco i dati.

Boom di richieste per la vaccinazione degli over 80 nella cittadina archeologica. Su 397 cittadini di questa fascia di età hanno aderito 392, mancano all’appello solo 5 persone che probabilmente aderiranno tra qualche giorno. Un dato entusiasmante quello appena registrato dal Centro Comunale di Protezione Civile che nelle ultime settimane ha attuato una campagna di sensibilizzazione in rete unitamente ai medici di base. Difatti i 395 ultraottantenni risultano tutti registrati correttamente nella piattaforma regionale. I “vecchietti” sono stati assistiti dai propri figli e dai propri nipoti all’atto dell’iscrizione on-line e questo fa ben sperare anche per le successive adesioni quando la vaccinazione sarà estesa a tutta la popolazione. Anche per quanto concerne il personale scolastico i primi dati sono entusiasmanti, da una prima proiezione emerge che è altrettanto alta la percentuale di chi sta completando on-line la fase di prenotazione e alcuni hanno già raggiunto la sede di Ariano Irpino per l’inoculazione del vaccino.

