AVELLA. Parco San Pietro, la richiesta dei cittadini: più pulizia e contenitori.

Un gruppo di cittadini attivi e residenti nel quartiere San Pietro segnala la sporcizia che sistematicamente gli incivili accumulano nei pressi dell’area esterna dell’omonimo parco oramai chiuso da anni. Dopo le prime segnalazioni il Comune, tramite gli EcoVigilantes, ha distribuito delle buste in quell’area legandole alla ringhiera, ma quest’ ultima non sembra essere la soluzione definitiva al problema. Da qui l’ennesima richiesta di installare degli appositi contenitori più pratici anche per la raccolta differenziata e la raccolta degli escrementi dei cani. Passeggiare da quelle parti é piacevole, la strada adiacente al Parco é collegata con Via Anfiteatro, via Dei Mulini e Via Libertà, proprio in quella zona i cittadini passeggiano e fanno jogging quindi é molto frequenta anche da giovani.

