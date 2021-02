AVELLA.Parco San Pietro preso di mira: rifiuti abbandonati e cesti rotti.FOTO

Troverà mai pace il “Parco San Pietro” ? Attualmente è chiuso ed è spesso oggetto di discussione la riapertura, in particolare per ospitare, semmai dovessero sussistere le condizioni, il torneo di calcetto F.Pecchia o quantomeno ospitare famiglie e bambini per la sua destinazione d’uso. Oggi viene segnalata dai cittadini attivi la presenza costante di incivili che letteralmente bivaccano nell’area esterna lasciando carte e bottiglie e arrecando danni ai cesti presenti poco distanti. Sicuramente un “quadro d’arte” improponibile per la cittadina che proprio in quell’area d’estate ospita visitatori che accedono all’Anfiteatro o sono di passaggio per raggiungere la zona Fusaro dove sono ubicati i ristoranti. Chi ci segnala chiede un maggiore rispetto per questo luogo rivolgendosi soprattutto ai giovani e chiede alle istituzioni di accelerare le procedure e superare gli eventuali ostacoli che impediscono la fruibilità di questo spazio verde meraviglioso che andrebbe tutelato curato e anche videosorvegliato.

