AVELLA.Pasticceria Pesce,”Don Ernesto” premiato come Migliore Panettone al Mondo Innovativo.

Il Maestro Pasticciere pluripremiato Pasquale Pesce ha ritirato ieri a Roma l’ennesimo trofeo dopo aver partecipato al Campionato del Mondo Fipgc 2020, un’immensa soddisfazione per tutta la sua famiglia, lo Staff e la comunità avellana. Ad annunciarlo proprio il Maestro Pesce sulla sua pagina ufficiale di facebook: “Primo classificato in ex aequo per il miglior panettone innovativo “Don Ernesto” in piu’ anche una medaglia d’oro per il panettone classico e per ultimo, ma non ultimo ,il titolo di Maestro dell’ Equipe eccellenza Fipgc” poi ha aggiunto “Per ogni panettone “Don Ernesto” venduto 5 euro verrà utilizzato per l’ acquisto di materiale emergenza Covid per la protezione civile di Avella.” . Il sindaco Biancardi, l’amministrazione comunale e i volontari della Protezione Civile ringraziano il maestro per il gesto di solidarietà.

