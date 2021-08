AVELLA.ProLoco Clanis,enorme successo per “Il giardino di Alice” al Palazzo Baronale.

La presidente della ProLoco Clanis – Pane Ammore e Tarantela Mariangela Sorice, in rappresentanza dei giovani organizzatori esprime immensa soddisfazione per il successo registrato domenica in occasione dell’evento dedicato ai bambini “Il Giardino di Alice”, ecco le sue dichiarazioni: “Il segreto cara Alice, è circondarsi di persone che ti facciano sorridere il cuore. È allora, solo allora, che troverai il Paese delle Meraviglie. Ieri il Palazzo Baronale di Avella Città d’Arte è stato preso d’assalto da tantissimi bambini e aver visto la gioia nei loro occhi ha riempito i nostri cuori.Siamo riusciti ad aprire le porte e far scoprire anche un po’ della nostra storia a tantissime famiglie grazie al nostro museo immersivo e Archeologico “MIA”. Ci saranno tanti e tanti altri appuntamenti, noi non molliamo.È dovere e un piacere ringraziare il nostro sindaco Domenico Biancardi che ci dà la possibilità di utilizzare le nostre bellezze. Grazie all’ufficio turistico “SIAT”per la collaborazione, ai ragazzi del servizio civile” ProLoco Clanis”, al sign.Franco Ostacolo per l ‘infinita disponibilità ,un grazie infinito a dei grandi professionisti “Ma Dove Vivono I Cartoni, a tutti voi che ci avate onorato della vostra presenza.”

I ringraziamenti dei Sindaco Domenico Biancardi presente al convegno di sabato “Made In Irpinia : “Ringrazio tutti i giovani, le Associazioni attive e la Fondazione Avella Città d’Arte per tutti gli eventi che hanno organizzato negli anni nella nostra cittadina archeologica unitamente al Comune di Avella e al Ministero della Cultura contribuendo in maniera concreta all’incremento del numero di visitatori e turisti. Ringrazio la ProLoco Clanis per le due lodevoli iniziative organizzate questo fine settimana, il convegno è stato molto utile agli addetti ai lavori in proiezione futura, invece l’evento dedicato ai bambini è stato davvero unico, le famiglie rappresentano il primo centro culturale della nostra comunità.”

adsense – Responsive – Post Articolo