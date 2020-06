AVELLA.Proteste per il divieto in Via Luciano,Biancardi:”Ordinanza temporanea”.

In meno di 24 ore, dopo l’istituzione del senso unico di marcia tra Via Carmignano e Via G. Luciano, nella pagina di facebook Avella Notizie alcuni utenti e cittadini avellani hanno manifestato il loro dissenso per la decisione adottata. L’ordinanza risale al 15 maggio e mette in evidenza il problema della percorribilità e della sicurezza di quel tratto (nei pressi del Tabacchi),difatti c’è scritto: “L’istituzione del senso unico di marcia……per garantire adeguate condizioni di sicurezza al transito dei veicoli, dei pedoni e dei mezzi di soccorso.” I cittadini protestano per il cambio adottato poichè non consentirebbe loro di raggiungere alcuni quartieri di Avella come San Romano, di accedere ai servizi come la Farmacia, e di raggiungere la stazione velocemente. Dopo aver preso atto di tutte le segnalazioni e i dissensi il sindaco Biancardi, raggiunto telefonicamente nella serata di ieri ha pubblicato una nota:”IL MOTIVO DELL’ORDINANZA È FINALIZZATO AD EVITARE DI CREARE L’ INGORGO E PER QUESTIONI DI SICUREZZA PROPRIO NELLA PARTE PIÙ STRETTA DI VIA LUCIANO (nei pressi del Tabacchino) DOVE SI SONO VERIFICATI ALCUNI SINISTRI E LITIGI TRA AUTOMOBOLISTI. LA SITUAZIONE SARÀ ATTENTAMENTE MONITORATA E VALUTERO’ SE CONFERMARE QUESTA NUOVA ORDINANZA O RIPRISTINARE IL SENSO DI MARCIA PRECEDENTE.” Dalla sua nota si evince che si tratta di un provvedimento temporaneo.

