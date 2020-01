L’incontro programmato per questa sera presso “Il Casale il Clanio” avrà un unico punto all’ordine del giorno: l”Urlo dei Figli del Majo”. I Figli del Majo hanno formato una squadra molto unita e nelle scorse settimane hanno lavorato unitamente al New Comitato Pro-Majo tantissimo per la preparazione della festa in onore di San Sebastiano. Questa sera ultima riunione prima dell’inizio dei festeggiamenti. Sono invitati i cittadini di tutte le età e i devoti a San Sebastiano Martire.

adsense – Responsive – Post Articolo