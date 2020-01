AVELLA.Questa sera l’Onorevole Borrelli e Don Aniello Manganiello all’incontro sull’immigrazione.

Si svolgerà presso la Sala Alvarez del Palazzo Baronale alle ore 19.00 il dibattito “Immigrazione, il dovere dell’accoglienza” organizzato dai Verdi, a fare gli onori di casa Pellegrino Palmieri Coordinatore Provinciale – Verdi e Vincenza Luciano in qualità di Consigliera di Parità-Provincia di Avellino. Interverranno al dibattito due personaggi molto attivi ed influenti nell’ambito regionale e a livello nazionale: Don Aniello Manganiello,fondatore di ULTIMI Associazione per la legalità e il Consigliere Regionale On. Francesco Emilio Borrelli noto per le sue battaglie contro l’illegalità di ogni genere. Il consigliere Borrelli è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento per i cittadini, attraverso la sua pagina facebook, le radio e le tv locali e nazionali ha denunciato l’abusivismo,le organizzazioni camorristiche,l’abbandono dei rifiuti e il disagio sociale. Riguardo all’immigrazione è intervenuto, in ordine di tempo, lo scorso novembre dopo una rissa scoppiata nel quartiere Vasto di Napoli sostenendo che quest’ultimo sia stato trasformato in un vero e proprio ghetto creando le condizioni per le altissime tensioni sociali che si stanno consumando e quindi proponendo diverse soluzioni. L’immigrazione è un argomento attualissimo e il dibattito servirà a fare il punto della situazione per le problematiche riscontrate sia a livello regionale che nazionale.

