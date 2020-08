Cambio di lista per l’ex assessore nonchè consigliere comunale di Avella Giovanni Luigi D’Avanzo, meglio conosciuto come “Ronaldo”. Dopo avere preannunciato nei giorni scorsi la sua candidatura con la lista che appoggia il Governatore uscente della Campania Vincenzo De Luca “Fare Democratico” è passato nella compagine di “Campana Libera” dove cercherà i consensi per approdare a palazzo Santa Lucia.

adsense – Responsive – Post Articolo