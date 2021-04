AVELLA.Riaprono le scuole,ecco l’ordinanza e le modalità.

Nel pomeriggio di oggi il C.O.C. Comunale di Protezione Civile pubblicherà i dati raccolti negli ultimi dieci giorni. I numeri degli attuali positivi forniti dall’Asl pare siano finalmente diminuiti tanto da far scattare automaticamente la riapertura dei plessi scolastici secondo le modalità contenute nell’ultima ordinanza pubblicata qualche ora fa. Ecco un estratto

ORDINANZA N. 16 del 20/04/2021 COMUNE DI AVELLA

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale. Ripresa delle attività didattiche in presenza per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria, per la Scuola Secondaria di Primo Grado e per la Scuola Secondaria di Secondo Grado fino a fine anno scolastico.

IL SINDACO ORDINA

La ripresa delle attività scolastiche in presenza per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria per le classi Iᵃ e IIᵃ a far data da mercoledì 21/04/2021 con sistema misto a scelta delle famiglie tra didattica in presenza o in D.A.D.; La ripresa delle attività scolastiche in presenza per la Scuola Primaria per le classi IIIᵃ, IVᵃ e

Vᵃ, per tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado e della Scuola Secondaria di Secondo Grado a far data da lunedì 26/04/2021 con sistema misto a scelta delle famiglie tra didattica in presenza o in D.A.D.;

Le istituzioni scolastiche dovranno garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una

implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso. Che le lezioni dovranno essere svolte obbligatoriamente secondo l’orario scolastico adottato

dall’Istituto senza l’utilizzo della mensa scolastica dove prevista.

La sospensione temporanea del servizio di trasporto scolastico scuolabus per tutte le scuole

interessate.

Si declina ogni responsabilità morale e giuridica nel caso in cui la presente ordinanza venga annullata dagli organi competenti e vi siano casi di positività al Covid-19 collegati al mondo della

scuola.

Resta salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto

epidemiologico all’esito delle ulteriori valutazioni dell’organo sanitario competente

