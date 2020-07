AVELLA.Rifiuti abbandonati,ripulita la salita di “Capo Ciesco”,vigili in azione.

Dopo alcune segnalazioni dei cittadini residenti del lungo tratto di Via Dei Mulini, quindi di “Capo di Ciesco” e “Sovra Ciesco”, il Comune di Avella tramite gli Eco-Vigilantes e gli addetti ha provveduto al recupero di rifiuti abbandonati, trattasi prevalentemente di ingombranti ma anche scarto di materiale edile. La zona interessata dal fenomeno questa volta è la salita che conduce in località “maese”, il nome deriverebbe da mais, quindi zona di coltivazione. I vigili avrebbero avviato un indagine per risalire agli autori che avrebbero lasciato delle tracce. I trasgressori saranno puniti con multe salate.

