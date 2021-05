AVELLA.Roghi tossici e sversamenti,i cittadini stremati chiedono aiuto alle istituzioni.

Roghi e sversamenti si verificano di continuo nella cittadina archeologica. Lo scorso sabato due segnalazioni sono giunte alla nostra redazione: un rogo con tanto di documento fotografico verificatosi in una zona collinare, ben visibile dal centro storico e una puzza insopportabile in zona Tombe Romane, tra le campagne tra Avella, Rocca e Tufino a ridosso della Terra dei Fuochi. Ed è proprio quest’ultima zona quella prescelta oramai dai criminali per abbandonare rifiuti di ogni genere tra cui anche scarti di lavorazioni industriali e rifiuti speciali. Inoltre la zona è stata scelta anche per incendiare mettendo in serio pericolo la salute dei cittadini che oramai sono stanchi e chiedono alle istituzioni e alla prefettura, con un accorato appello,di intervenire subito pianificando magari dei controlli serrati impiegando l’esercito e bonificando le aree come è avvenuto in occasione degli “Action Day” nella Terra dei Fuochi.

Le prefetture di Napoli e Caserta, come si legge dal sito ufficiale del Ministero dell’Interno, le questure e le forze di polizie hanno coordinato le azioni di repressione dell’abbandono illecito di rifiuti, di utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive. Sono stati impegnati 25 gli equipaggi in azione per un totale di 56 unità interforze. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni i reati contestati.

Dopo questa continua repressione, molto probabilmente, i criminali ora agiscono indisturbati in altre aree e dall’agro nolano e dal napoletano hanno preso di mira il comprensorio avellano-baianese-mugnanese spingendosi dunque fino alle aree interne del Parco del Partenio. I cittadini stremati chiedono l’inclusione di queste aree di confine con la Terra dei Fuochi tra quelle che devono essere bonificate e controllate continuamente attraverso le “Action Day” dell’esercito, inoltre chiedono una maggiore attenzione da parte delle istituzioni locali e delle forze armate.

Di conforto alla cittadinanza c’è il gruppo “Ripuliamo il Mandamento” che intende programmare giornate ecologiche collaborando anche con il gruppo “Plastic Free”. Proprio oggi è stata programmata un’iniziativa che si pone l’obiettivo di sensibilizzare i giovani e la cittadinanza al rispetto dell’ambiente. Azioni importanti ed utili ma non risolutive dal momento che il reato ambientale andrebbe contrastato con azioni più decise e punitive.

adsense – Responsive – Post Articolo