AVELLA. Rompono il vetro di un auto parcheggiata e rubano il cellulare. Ecco dove è successo.

Nella serata di oggi si è verificato un furto in Via Campopiano. L’auto era parcheggiata lungo la strada ai piedi del Castello. La zona è frequentata da chi pratica jogging o chi decide di fare passeggiate tra i noccioleti e stando alla ricostruzione, proprio uno di questi frequentatori al suo ritorno si è accorto del furto, il vetro dell’auto è andato in frantumi. Il ladro o i ladri hanno portato via anche altri documenti. La strada non è molto trafficata, tutto fa pensare ad un episodio occasionale ad opera di un ladro che si trovava di passaggio perchè se si dovesse considerare l’ipotesi di un furto premeditato allora la situazione si fa preoccupante anche per Via Campopiano.

