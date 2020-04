AVELLA.Sapore d’estate,spopola in rete il brano “Granita & Vodka” del gruppo “El.Elephant”.

Il gruppo El. Elephant si è formato su iniziativa di Aniello Russo, architetto e bassista, circa un anno fa. Il progetto partiva già con l’idea di lavorare su canzoni inedite che rispecchiassero un po i gusti musicali dei componenti e quindi lavorare sul genere rock, combinandolo con testi in napoletano, lingua scelta dal gruppo poichè risultava molto più incisiva dell’italiano e quindi più calzante con il genere scelto. La scelta quindi andava a costituire un elemento di assoluta novità nel panorama musicale locale, dato che pochi artisti si erano cimentati in un genere rock napoletano. L’idea era quella di andare a ricercare linee melodiche e armoniche molto semplici che però con la giusta combinazione di ritmiche e accordi risultassero forti e incisive. L’attitudine del gruppo nella scrittura dei pezzi era un po’ quella di fregarsene di quello che il panorama commerciale esigeva (indie melodico o la deriva rap e trap) andando nettamente controcorrente nella scelta del genere da seguire rispetto a quello che la massa richiedeva. Dopo un periodo di pre-produzione condotta da Aniello Russo e Paolo di Giovanni, a settembre il gruppo lavora al primo EP dal titolo Vesuviana Railway, che viene interamente autoprodotto con i soli mezzi a disposizione dei ragazzi, nel pieno stile “garage-rock” e vede la partecipazione alla batteria di Girolamo Caruso. L’EP Vesuviana Railway esce il 10 dicembre 2019 su tutti i digital stores e combina già nel titolo gli elementi della musica rock americana e l’ambito territoriale campano nella quale gli El. Elephant si inseriscono; racchiude le tracce Woman, Black Roses, Chiove e Vesuviana Railway. Dopo poche settimane, il 31 gennaio, viene pubblicata in singolo “Neve” una ballade dal sapore elettronico decisamente più melodica rispetto al lavoro precedente, che tuttavia racchiude un testo molto profondo ed introspettivo, in linea con le tematiche già espresse in Vesuviana Railway. La produzione di Neve segna inoltre l’ingresso nella band di Sandro Amato, che va ad aggiungersi al duo precedente Russo – Di Giovanni, definendo così la formazione definitiva del gruppo.Insieme i tre lavorano alla produzione dell’ultimo brano uscito da pochi giorni “Granita e vodka” accompagnato da un simpatico video musicale (rilasciato il giorno di Pasqua) costituito dalle riprese effettuate durante le fasi di registrazione e produzione avvenute nel Delgado Recording Studio di S. Gennaro V. Il brano Granita e Vodka vede, inoltre la collaborazione di un altro ragazzo avellano, Ciro Pio Maietta alla batteria.Il brano Granita & Vodka, assieme a tutte le altre produzioni El. Elephant, è disponibile su Spotify, AppleMusic e su tutti i principali digital store e inoltre sul canale YouTube ufficiale del gruppo è possibile vederne il video realizzato.

