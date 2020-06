AVELLA. Sapori della campagna, riapre “Il Moera” con la bottega agroalimentare.

Ad Avella una novità assoluta, “La Campagna in Bottega”, annunciata dai gestori de “Il Moera”. Dopo la pausa di fine inverno rifiorisce il legame con la Terra, con le sue

eccellenze. Presso la bottega agroalimentare alla riscoperta dell’aglio orsino,della nocciola,avellana, della zucca in agrodolce ai profumi di montagna. Prodotti della propria e di altre aziende agricole che, insieme, operano per una “tavola naturale e sostenibile” imbandita con legumi di montagna, farine da grani antichi macinati a pietra, tisane d’erbe autoctone, creme spalmabili d’autore. La Bottega agroalimentare è il punto di partenza d’un percorso da vivere tutto l’anno con la formula “Eventi a tema in Terrazza”organizzati dai padroni di casa Francesco e Diana per offrire una rinnovata veste con la quale accogliere ospiti e curiosi in piena sicurezza. “Il Moera” si trova in Via delle Centurie ad Avella a pochi passi dall’Anfiteatro.



