AVELLA. Scarichi abusivi lungo via Tora, i residenti installano telecamere per stanare i furbetti

Alcuni residenti della zona Tora di Avella non potendo più sopportare i continui scarichi abusivi lungo la strada che da Via Mulino porta sulla collina avellana si sono adoperati per installare a proprie spese delle telecamere per individuare i furbetti che depositano illegalmente di tutto lungo la stradina. Scarichi di residui di opere edilizie, elettrodomestici, plastica e anche rifiuti speciali vengono abbandonati nella zona in maniera ormai costante. Con la messa in funzione delle telecamere, naturalmente ben nascoste, si spera di individuare i responsabili per poi passare il tutto alle forze dell’ordine.

