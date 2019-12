AVELLA.Scuola dell’Infanzia Istituto San Vincenzo Pallotti,si è svolta la recita di Natale

Alla scuola dell’infanzia San Vincenzo Pallotti di Avella si festeggia il Natale 2019. È stato un bellissimo pomeriggio di festa quello dello scorso 17 dicembre. In una sala gremita, i bambini della scuola dell’infanzia, hanno dato vita alla tradizionale recita di Natale quest’anno dal titolo “Gli Angeli del Paradiso”, un appuntamento fisso e una tradizione che va avanti da tantissimi anni.

Accompagnati dalle proprie maestre, i bambini hanno mostrato con orgoglio le loro capacità su un palco tutto per loro. Un’atmosfera, quella del Natale 2019 alla scuola dell’infanzia San Vincenzo Pallotti, dove le emozioni non si sono fatte attendere. Tanti i canti, le poesie e le interpretazioni andate in scena con protagonisti gli alunni delle tre classi. Tanti gli applausi, a tratti scroscianti, da parte di genitori, famiglie, nonni, amici e compagni di vita che hanno ripagato gli alunni degli sforzi fatti dopo mesi di prove. La recita ha avuto come protagonisti gli Angioletti del Paradiso, indaffarati per i preparativi del Natale, che proprio il giorno della vigilia sono stati colpiti da una epidemia d’influenza, ma niente paura il dottore degli Angeli ha già pronta la medicina: il pensierino affettuoso di ogni bambino farà guarire all’istante ogni angioletto. L’evento ha permesso ai bambini di mostrare anche svariati “costumi” di scena, poi anche alcune canzoni in lingua inglese, i canti (in coro) dedicati al Natale e il tradizionale ed immancabile Presepe con la rappresentazione, recitata, della natività di Gesù Bambino.

Il Natale regala emozioni, vedere la felicità sul volto di questi bambini intensifica ancora di più il valore di questa festa davvero unica.

