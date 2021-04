AVELLA. Scuole, in serata ordinanza di proroga della chiusura

Dovrebbe arrivare la proroga della chiusura delle scuole avellane attraverso l’emissione di una nuova ordinanza del sindaco di Avella, che secondo alcune indiscrezioni, sarà firmata questa sera. Le nuove direttive nazionali infatti prevedono per dopo Pasqua, per le zone rosse, la riapertura dei cancelli delle scuole dell’infanzia, primaria e fino al classe prima delle medie, non avendo più il Governatore della Regione competenza all’emissione di ordinanze più restrittive la palla passa ai sindaci. Domenico Biancardi, tenuto conto purtroppo dei numeri ancora alti dei contagi in paese, ha deciso di non rischiare e di prorogare la chiusura fino alla fine della settimana per poi valutare l’andamento dei contagi. Per l’ufficializzazione aspettiamo l’emanazione dell’ordinanza che dovrebbe arrivare in serata.

