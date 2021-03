AVELLA.Servizio Civile Nazionale: ecco i giovani selezionati,pubblicate le graduatorie.

L’Associazione “Nuova Dimensione APS” con sede in Via Grimaldi , Contrada (AV) attraverso la propria pagina social fa sapere che sono state pubblicate le graduatorie relative al Bando del Servizio Civile Ordinario e Garanzia Giovani. Sono stati selezionati giovani avellani sia per i progetti che si svolgeranno presso le strutture del Comune di Avella sia presso la ProLoco Clanis.

I numeri dell’Associazione: 3 programmi d’intervento, 9 progetti,42 sedi di servizio per 394 giovani aspiranti volontari esaminati da 5 selettori nazionali e 15 membri di commissione.

Il link per consultare la graduatoria per Servizio Civile e per Garanzia Giovani è questo :

www.nuovadimensione.eu

La probabile data di avvio per i volontari selezionati sarà il 25 Maggio 2021

La comunicazione di “Nuova Dimensione Aps”

A seguito del completamento delle procedure selettive attuate in relazione ai progetti di questo Ente come da bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del 21 Dicembre 2020 con scadenza 17 Febbraio 2021, abbiamo pubblicato le graduatorie relative ai nostri progetti. Ricordiamo che le graduatorie provvisorie diventeranno definitive fatte salve le verifiche di competenza dell’Ufficio Nazionale Servizio Civile.

Appena definita tale data, provvederemo a inviare, tramite email, ai candidati idonei selezionati comunicazione di avvio al servizio in modo da provvedere alla stipula del contratto di servizio civile nazionale firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto saranno indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche, previdenziali ed assicurative e gli obblighi di servizio.

Note alla lettura delle graduatorie:

Come comunicato in sede di selezione, le valutazioni (comprese quelle di non idoneità) non indicano un giudizio sulla persona,

ma una valutazione contestuale della non adeguatezza ad una proficua esperienza in un determinato progetto e contesto, in

questo momento, con i partner specifici, ecc. .

• I candidati che non si sono presentati ai colloqui sono automaticamente considerati non idonei ed è loro attribuito il

punteggio “0”.

• I candidati che non hanno raggiunto il punteggio minimo di “36” nella giornata di selezione sono considerati non

idonei.

• I candidati valutati idonei ma non selezionati possono essere ripescati in ordine di graduatoria in caso di rifiuto o

abbandono degli idonei selezionati entro i primi 3 mesi dall’inizio del servizio.

Nel caso di rinuncia all’avvio, vi preghiamo di trasmettere al nostro ufficio (via mail, pec o raccomandata) documento di rinuncia

debitamente compilato con allegata copia del documento di riconoscimento

E’ ammesso ricorso solo tramite richiesta inviata alla nostra PEC nuovadimensione@pec.buffetti.it chiedendo nella stessa la

motivazione e/o eventuale motivo valutabile.

adsense – Responsive – Post Articolo