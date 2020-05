AVELLA.Si riparte, ecco il messaggio dei giovani nel video “Sole è Speranza”

Il messaggio di speranza dei giovani di Avella per affrontare i prossimi mesi di convivenza con il virus. Tutto dipenderà dal senso civico e dalla scienza, tutti indosseremo la mascherina e rispetteremo le distanze in attesa di un vaccino. Siamo convinti che andrà tutto bene, il sole uscirà per tutti. Il testo scritto da Michele Amato è stato dedicato ad una bambina di nome Nunzia Soleil e presto diventerà una canzone. I bambini rappresentano il nostro Sole e la nostra Speranza!

