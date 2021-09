AVELLA.Si sono concluse le “Giornate Europee del Patrimonio” con “Itinera-Tour”,tanti i visitatori

Si sono concluse le tre giornate dedicate alla cultura e al patrimonio nella cittadina archeologica. Le aperture straordinarie, dei siti archeologici e delle aree museali, programmate da Comune di Avella e Minsitero della Cultura hanno registrato la partecipazione di numerosi visitatori. Successo di pubblico per il maestro Gianni Mazza con “Mazza che band”, evento gratuito organizzato in collaborazione con Scabec e per la prima assoluta delle spettacolo dedicato a Diego Armando Maradona ,“Il tango di Dieguito” El D10S de la Pelota, un recital con Patrizio Rispo e Diego Moreno, accompagnati da 5 musicisti e 2 ballerini argentini. Successo anche per la giornata conclusiva di domenica che ha messo in scena “ITINERA-TOUR il viaggio nel mito, i miti in viaggio ” con Rosaria De Cicco che si è svolto nel magnifico Anfiteatro Romano di Avella con gli attori di M&N’s e “Il Demiurgo”.