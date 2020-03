AVELLA. Sindaco e Prot. Civile annunciano: “distribuiremo a domicilio 3000 mascherine”. Ecco quando

E’ di poche ore fa l’annuncio del Sindaco Domenico Biancardi e del Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile Arch. Pasquale Maiella circa la distribuzione A DOMICILIO di 3000 mascherine che saranno realizzate da una ditta specializzata con tessuto a norma come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità. Sarà distribuita 1 mascherina a famiglia dai volontari del Nucleo di Protezione Civile a partire dall’inizio della settimana prossima (leggerete su Avella Notizie e su bassairpinia.it IL CALENDARIO PRECISO). La mascherina servirà in particolare a coloro i quali potranno uscire una volta ogni 5 o 7 giorni per fare la spesa difatti lunedì il sindaco Biancardi provvederà a emettere un’ ordinanza in tal senso. Altre mascherine artigianali (circa 800), come già preannunciato dalla Consigliera Chiara Cacace, sono in fase di realizzazione da alcune cittadine volontarie che hanno messo a disposizione le loro cucitrici elettriche. Queste pure saranno messe a disposizione della cittadinanza contattando direttamente le volontarie o tramite la Protezione Civile.

(Michele Amato)

adsense – Responsive – Post Articolo