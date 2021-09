AVELLA.Successo per la prima assoluta de “Il Tango di Dieguito” il recital coinvolgente dedicato a Maradona.

Successo a piazza Convento ad Avella per la prima del recital “Il Tango di Dieguito”, El D10S de la Pelota con Patrizio Rispo, Diego Moreno e un gruppo di musicisti e ballerini di tango di primissimo piano. Andato in scena sabato 25 settembre, il recital,organizzato dal Comune di Avella, patrocinato dall’Ambasciata Argentina ed incluso nelle Giornate Europee del Patrimonio, ha visto sul palco 5 italiani e 4 argentini nel segno di uno spettacolo che attraverso racconti e note ha fatto incontrare Napoli e Buenos Aires. Brani della storia della canzone napoletana, come Maruzzella e Era de Maggio, si sono miscelati a classici argentini come Por una Cabeza e Los pajaros perdidos oltre a diversi brani di Diego Moreno. Il Maradona che esce dai racconti, testi originali curati da Paolo Romano, è un Diego con le sue debolezze ma soprattutto con un gran cuore. E non mancano le ricostruzioni delle sue gesta sul campo. Il numeroso pubblico, proveniente da ogni parte della Campania, ha accompagnato il recital con diversi applausi a dimostrazione del gradimento dello spettacolo che ha, tra i tifosissimi tifosi del Napoli local, rispolverato vecchi ricordi tra cui la visita del Pibe de Oro ad Avella avvenuta il 28 marzo 1985 in occasione di una giornata di beneficienza. Coinvolgenti i numerosi tanghi con due maestri argentini, Paola Cabrera e Rogerio Bravo, sul palco in diversi momenti e un terzo campione di tango, Mariano Navone, che oltre a ballare su un pezzo, ha suonato per tutto lo show il tipico strumento del tango: il bandoneon.

adsense – Responsive – Post Articolo