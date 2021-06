AVELLA.Vaccini,Protezione Civile di supporto nel punto di Mercogliano.

I volontari del Nucleo Regionale di Protezione Civile del Comune di Avella, tenendo conto del programma di vaccinazione regionale, sono stati assegnati al punto vaccinale di Mercogliano dopo aver garantito il servizio di assistenza continuo all’hub di Mugnano del Cardinale. Continua così l’attività dei giovani sul territorio regionale a supporto della popolazione. Dall’inizio della pandemia circa 10 volontari si alternano negli hub, negli uffici comunali, per strada e a domicilio per il monitoraggio dei contagi e l’assistenza alle famiglie in difficoltà. Il numero dei contagi sono notevolmente diminuiti nel’ultimo mese ma l’attenzione è sempre alta difatti la Protezione Civile invita la popolazione a rispettare tutte le normative anti-covid in particolare di mantenere la distanza e di indossare la mascherina.

adsense – Responsive – Post Articolo