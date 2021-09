AVELLA.Venerdì sera in Piazza Convento il maestro Gianni Mazza con la sua band.

Mazza che band” del famoso maestro Gianni Mazza e di Bruno Coluccio insieme a Pasqualino Maione del talent show di Amici di Maria De Filippi in programma venerdì ad Avella Città d’Arte con Marisa Rapuano famosissima nel Sannio, un evento patrocinato da Scabec in collaborazione con Comune di Avella. Si propone un viaggio musicale tra gli autori più famosi in Italia e nel mondo, uno spettacolo coinvolgente da non perdere e che si svolgerà nella centralissima piazza.

Conosciuto dai più come il “maestro Mazza”, di formazione jazz, inizia la carriera come tastierista del gruppo dei Freddie’s, complesso noto sulla scena musicale romana degli anni sessanta; si dedica poi all’attività di cantante. Mazza realizza molti dischi di altri artisti, lavorando, per citarne solo alcuni, con: Loy e Altomare, Stefano Rosso, I Cugini di Campagna, Anna Melato, sua compagna dell’epoca e Renzo Arbore, per il quale realizza il primo LP dal titolo Ora o mai più, ovvero cantautore da grande. L’incontro con Arbore si rivela importantissimo per la sua carriera e quindi raggiunge la grande popolarità con la partecipazione, negli anni ottanta, a programmi televisivi di grande successo. Negli ultimi anni sono diminuite le partecipazioni in televisione ma sono decisamente aumentati i suoi spettacoli di successo nelle piazze e nei luoghi della cultura in Italia.

Per partecipare all’evento gratuito è necessaria la prenotazione contattando il Comune di Avella su whattsapp a questo numero 333 884 7353 inoltre è necessaria l’esibizione del green pass.

L’evento “Mazza che band” è incluso in un mini calendario di eventi programmato in occasione delle Giornate Europee del Patromonio che prevede altri due spettacolo da non perdere : El Tango di Dieguito e le Dionisiache.

