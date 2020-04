AVELLA.Via della Munnezza,gentaglia abbandona sistematicamente rifiuti,ecco dove.

Continua imperterrita l’attività che possiamo tranquillamente definire criminosa di alcune “bestie” residenti tra il comprensorio avellano e i comuni del nolano. I soggetti abbandonano rifiuti, prevalentemente ingombranti, in una strada che collega la zona Tombe Romane – Via San Nazzaro e Via Nazionale delle Puglie ed il nolano, uno scempio a cielo aperto. Nei mesi e negli anni scorsi sono intervenuti puntualmente i vigili urbani a seguito delle segnalazioni e gli operatori ecologici per ripulire la strada ma il fenomeno dell’abbandono da parte degli incivili è continuo. Provvedono alla pulizia della strada e alla rimozione anche i proprietari terrieri che non possono più sostenere questa situazione. L’appello da parte dei cittadini residenti e degli ambientalisti è quello di denunciare alle forze dell’ordine e di intensificare i controlli anche con mezzi più sofisticati come telecamere fototrappole o droni associandoli magari ad appostamenti, chiunque avesse materiale fotografico o video può, in forma anonima, consegnarlo alle autorità competenti per metterli in condizione di intervenire. In quella zona un altro fenomeno che si ripete è quello degli abbruciamenti che diffondono nell’aria un odore nauseabondo,sversamenti illeciti e abbruciamenti inoltre si verificano anche nelle zone montane: località Fontanelle e Panoramica ma anche oltre.

adsense – Responsive – Post Articolo