Presenza di ratti in via Pettio Rufo ad Avella, la segnalazione ci giunge da alcuni residenti che da come affermano da diversi giorni sono costretti a rinchiudersi in casa per la presenza di roditori in strada. Gli stessi chiedono che si possa effettuare quanto prima una disinfestazione e soprattutto una pulizia dei tombini delle acque piovane.

