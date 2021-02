BAIANESE. Arrivano i vaccini per i docenti ma ad oltre 70 chilometri di distanza e a due ore di macchina

E’ iniziata anche nel nostro territorio la campagna per la vaccinazione delle docenti che con sorpresa hanno appreso di doversi recare per poter essere vaccinati ad Ariano Irpino il tutto perchè nel baianese non c’è una struttura idonea dove poterli somministrare, questo a causa dell’incapacità di chi avrebbe dovuto mettere a disposizione una sede idonea. Una distanza chilometrica di oltre 70 km che con percorso di andata e ritorno necessita di almeno due ore di auto, senza tenere conto poi dell’attesa e che, tenuto conto delle possibili reazioni al vaccino che si possono avere, si sconsiglia la guida e farsi accompagnare creando ulteriori disagi.

Il tutto nel silenzio delle autorità locali, dei rappresentanti politici, basta ricordare che Avella vanta un Presidente della Commissione Sanità alla Regione Campania e un presidente Provinciale. Non poche sono le defezioni per i motivi specificati che in queste ore stanno arrivando dalla classe docente. Si spera che venga trovata una immediata soluzione per non creare ulteriori disagi ad una popolazione che a quanto Covid ha già dato e sta ancora dando con positivi che aumentano di giorno in giorno.

