BAIANESE. La neve imbianca anche il mandamento, fiocchi anche nel nolano.

La neve fa la sua comparsa anche in bassa Irpinia con fiocchi anche nell’area nolana. Dopo le nevicate di ieri nell’aree montane e collinari della nostra regione, quasi inaspettata nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 14 febbraio, una leggera nevicata ha riservato una sorpresa anche per chi non è abituato ad un simile evento. Il rischio è che adesso le strade possono gelare a causa del bagnato e delle temperature che sono scese sotto lo zero e tutto ciò può rappresentare un rischio serio per automobilisti e pedoni.

