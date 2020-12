BAIANESE. Lo sport irpino in lutto, muore il Presidente Gigino Biancardi della Squadra di pallavolo femminile Primavera

Una triste notizia quella che siamo costretti ad annunciare oggi sabato 12 dicembre 2020, il presidente della squadra di pallavolo femminile “Asd Primavera”, l’avellano Luigi Biancardi, è deceduto per un malore. Uomo da decenni impegnato nello sport a fianco dei giovani amanti della pallavolo, ha portato in alto lo sport baianese fino alla serie B2 nazionale con la sua mitica squadra femminile. Ci lascia un uomo serio e riservato con un innato amore per lo sport e soprattutto sempre disponibile e a fianco dei giovani. Da oggi la pallavolo mandamentale non sarà più la stessa, alla famiglia giungono le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Bassa Irpinia.

adsense – Responsive – Post Articolo