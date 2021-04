BAIANO. In arrivo multe salate e rimozioni forzate per le auto in sosta lungo tutto il fronte del supermercato Extra

A pochi giorni dalla installazione della rotatoria “provvisoria” all’incrocio tra le strade provinciali n. 194 e 80, e con via Lippiello di Baiano, sembra che la gente si stia abituando, salvo qualche eccezione prevista, alla novità che sicuramente agevola, in maniera rilevante rispetto alla situazione precedente, il regolare transito degli autoveicoli. Sicuramente quando sarà installata la struttura definitiva, che avverrà in tempi brevi, unitamente a tutta la segnaletica sia orizzontale che verticale, le cose andranno ulteriormente meglio.

Purtroppo, a quanto constatato, nonostante i ripetuti appelli ed una provvisoria segnaletica (naturalmente dovrebbe prevaricare il buon senso oltre alla conoscenza del Codice della Strada), persiste la brutta, nonché scorretta, abitudine della sosta davanti al supermercato che in alcuni episodi ha creato notevoli disagi alla circolazione.

Ci si appella, oltre alla conoscenza ed al rispetto del Codice della Strada, al buon senso dei cittadini i quali dovrebbero essere consapevoli degli elevati disagi e pericoli che comporta la sosta in prossimità e, maggiormente, all’interno di una rotatoria.

E’ oltremodo utile ricordare, e richiamare, quanto previsto dalla norma (art. 158 del N.C. della S.) con le relative sanzioni.

Nello specifico si precisa che in prossimità (per non occultare i segnali verticali di preavviso e avviso) e all’interno delle aree di intersezione (semafori, rotatorie, ecc..), è vietata nella maniera più assoluta la sosta.

Nell’area in questione, è vietato sostare lungo tutto il fronte del supermercato (sarà apposta idonea segnaletica orizzontale e verticale), nonché negli spazi compresi tra i segnali di preavviso e avviso della rotatoria, per i veicoli in transito provenienti da Avella, Baiano e dalla Statale 7/bis.

Per i trasgressori previste multe salate oltre alla rimozione forzata dei veicoli in sosta.

