IRPINIA.Ad Avella le Giornate del Patrimonio ed eventi con la prima assoluta de “Il Tango di Dieguito”,si chiude l’estate in bellezza.

In occasione delle giornate europee del patrimonio, il 25 e 26 settembre, il sindaco del Comune di Avella Domenico Biancardi e la consigliera delegata al turismo Carmen Loiola in collaborazione con il Ministero della Cultura hanno programmato l’apertura straordinaria del Parco Archeologico dell’Anfiteatro e del Museo Archeologico ed Immersivo MIA . Il programma prevede l’ingresso, su prenotazione, per le visite sabato dalle ore 16.00 alle 19.00 e domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Alle aperture programmate si aggiungono altri tre imperdibili appuntamenti: venerdì 24 settembre, nella centralissima Piazza Convento si esibirà il maestro Gianni Mazza con “Mazza che band”, evento gratuito organizzato in collaborazione con Scabec. Sabato 25 settembre, sempre in piazza altro evento gratuito, spazio al tango e alla recitazione con la prima assoluta delle spettacolo dedicato a Diego Armando Maradona ,“Il tango di Dieguito” El D10S de la Pelota, un recital con Patrizio Rispo e Diego Moreno, accompagnati da 5 musicisti e 2 ballerini argentini. Si chiude il calendario degli eventi di fine estate nell’Anfiteatro Romano che ospiterà la compagnia teatrale M&N’S e “Il Demiurgo” con la partecipazione straordinaria di Rosaria De Cicco per lo spettacolo-viaggio tra le epoche “Itinera-Tour” (evento a pagamento) . Sarà obbligatoria l’esibizione del Green Pass e la prenotazione sia per le visite ai monumenti o alle aree museali, sia per la partecipazione agli spettacoli.

Per info ingressi e prenotazioni Siti Archeologici / Museo / Spettacoli

Whattsap 3338847353 – mail: infosiatavella@gmail.com

adsense – Responsive – Post Articolo