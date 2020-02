IRPINIA.La sfida de”Il Trono di Sagre”,Avella batte Mugnano e va in semifinale.

Una passione che va avanti da prima dei social, da prima del binge watching, da prima che si fotografasse il cibo, che si perde in una stretta di mano entusiasta quando, fin da piccolissimi, provavano la prima pizza fritta cilentana, il primo fusillo, il primo fico.Quando le sagre non erano ancora glamour e non facevano notizia sul web, allora hanno imparato ad amarle e così come allora, provano a raccontarle oggi “Falco” e “Corvo” gli amministratori della pagina facebook Il Trono di Sagre. I due hanno lanciato in rete il contest “La Varola D’oro – Autunno Inverno”, una sorta di Champion’s League invernale della Sagra,in cui si sfidano le principali manifestazioni che si svolgono in Campania, in particolare in Irpinia. Per l’occasione sono stati scelti i 16 eventi più importanti inseriti in una griglia ad eliminazione diretta tramite la raccolta dei voti in un sondaggio su facebook. Gli ottavi si sono svolti circa due settimane con l’inaspettata eliminazione del “Nero di Bagnoli” e la “Sagra della Castagna e della Nocciola” di Avella. Quest’ultima cittadina, degnamente rappresentata dalla famosissima e straordinaria “Pane Ammore e Tarantella”, una festa popolare dell’arte, della gastronomia e della musica, ha raggiunto la semifinale battendo nel ” derby del mandamento” gli amici di Mugnano del Cardinale che sono scesi in campo con “Autumn in Fest”. Intanto sono in corso gli altri quarti di finale e l’occhio degli avellani è rivolto verso la sfida tra Cusano Mutri e Curti ma anche verso le altre quattro sfidanti Roccamonfina, i Fucanoli, Riti di Fuoco e Sagra della Castagna di Montella. Ecco il calendario della prossime sfide in attesa di conoscere tutte le semifinaliste. Avella intanto c’è ed è pronta alla sfida.

11 Febbraio 13.30 Sagra della Castagna di Montella vs Riti di Fuoco di Lioni

13 Febbraio 13.30 Sagra della Castagna di Curti vs Sagra dei funghi di Cusano Mutri

15 Febbraio 13.30 Sagra della Castagna e dei funghi porcini di Roccamonfina vs I Fucanoli di Campagna

