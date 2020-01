“L‘Angolo delle storie in dialetto”. “San Pietre e ‘a vicchiarella”, in dialetto di Avella

di Aniello Russo

Gesù Cristo passànne pe na campagna, sentètte nu viecchio ca se lamentava:

Ah, ah,..Signò, aiutateme!Nu’ nce ‘a faccio cchiù. Nu’ nce ‘a faccio cchiù, me fanne male ‘e ddenòcchie, nu’ nce ‘a faccio a ccammenà!

Nostro signore se ne mpietusètte e ricètte: -Pigliàtele stu povero cristiano, purtàtel’appriesso, verìmo nu poco che se po’ fa’.

Arrivàjene dint’ ‘o paese. ‘A prima putéca ‘e ferraro, pigliàje, ricette gesù Cristo:

Pigliàtele, mettìtele co’ ‘e ccosce dint’ ‘o ffuoco.

Ma Signore, che ddici!

Nun ve preoccupate, abbiate fede in Dio, mettìtele co’ ‘e ccosce dint’ ‘o ffuoco.

Pigliàjene stu puvuriello, ‘o mettèttere co’ ‘e ccosce dint’ ‘o ffuoco. ‘O puveriello alluccava. Però cumm’ ‘o mettèttere dint’ ‘o ffuoco nun alluccàvo cchiù. ‘O ffuoco nu’ bbrucciava, nun sentèva nienti, ‘e ccosce nun se bbruciàvene, s’arrussàvene sultanto. Cumme si fosse fierro, va! Chisti, tutti quanta meravigliati, rice: – Signo’, e c’avimma fa’ mò?

Mettìtele ncopp’ ‘a l’incudine, piglia ‘o martiello e addirìzzele ‘e ddenocchie

e bànghete bùnghete, bànghete bùnghete…

‘O vicchiarello : – Maronna, Maronna! Aiuto, aiuto.

Mpetambùn mpetambàn, mpetambun mpetambàn…roppo na mezz’ora ‘e martellamiento, San Pietre ricette: – Vabbè, mò po’ gghì!Va’ con Dio.

Chisto se susètte all’erta, tutto cuntento: -Ah, mò i’ veramente me sento bbuono – ièva nnanti e arrèto – Signore, grazie, grazie!

Nun te preoccupà, va’! Abbi sempe fede in Dio.

San Pietre romanètte assai mpressiunato a stu fatto, tanto ca nce pensava sempe, i’ mò tant’anni appriess’a Gesù Cristo nu’ m’aggio maje mparato na cosa ‘e chesta.

Quanto nu juornu venètte na vicchiarella ca pur’essa, ‘a puverella, ca ‘e ddenocchie ‘e strascinava. Chiamàje l’ati ddui apostuli e ricette: – Venìt’ a ccà, facìmo pure nui nu bello servizio a chessa, accussì n’avìmo pure nu poco ‘e gloria.

Pigliàjene ‘a vicchiarella, ‘a mettèttere dint’ ‘o ffuoco. ‘A puverella accummengiàje a alluccà:- Aaaàh, aaaiuto – co’ ‘o ffuoco s’appicciaje ‘a veste e tutte cose.

Spaventati ‘e ddui apostuli currèttere a chiamà a Gesù Cristo. San Pietre vulèva fuì e nun sapeva c’aveva fa’. Gesù Cristo ricette a Pietre. – Pietre, si nun sai l’arte, fatt’a ra parte! E’ inutile ca te mitti a ffà ‘e ccose quanno nun ‘e sai fa!

Inf. Domenico Iervolino, registrazione di Luigi Iervolino 1998

Testo in italiano

San Pietro e la vecchiarella

Gesù Cristo, passando per un campo, sentì un vecchietto lamentarsi: – Ah!…Ah!…Signore aiutami! Non ce la faccio più, le ginocchia mi dolgono, non riesco più a camminare…Il nostro Signore ebbe compassione e disse ai discepoli: – Prendete questo povero cristiano, portiamolo con noi.

Giunsero in un paese e alla prima bottega di fabbro, Gesù disse: – Mettetolo con le gambe nel fuoco.

Ma Signore, che dici?

Non datevi pensiero, abbiate fede in Dio. Ponetelo con le gambe nel fuoco.

I discepoli presero questo poveretto e lo misero con le gambe nel fuoco. Il vecchietto gridava: – Aiuto, aiuto, aiuto!- però, appena lo misero tra le fiamme, smise di gridare. Il fuoco non scottava e lui non avvertiva nessun bruciore. Le gambe non bruciavano, arrossavano soltanto. Come fosse stato ferro. Gli apostoli, in preda allo stupore chiesero al Signore cosa dovevano fare.

Mettetelo sull’incudine, rispose Gesù, prendete un martello e raddrizzategli le ginocchia.

Subito San Pietro afferrò un martello e … banghete bùnghete, bànghete,bùnghete..

Il vecchietto: – Madonna, Madonna, Madonna! Aiuto, aiuto!

Mpetambùn mpetambàn, mpetambùn mpetambàn…dopo mezz’ora di martellamento, Gesù disse. – va bene, così, Puoi andare, e va con Dio!

Questo si levò in piedi e : – Ah!, ora sì che mi sento bene – e passeggiava avanti e indietro – Signore, grazie, grazie!

Non preoccuparti, va’! Abbi sempre fede in Dio.

San Pietro rimase assai colpito dall’accaduto, tanto che ci pensava sempre: – Sono anni che sto appresso a Gesù Cristo e mai ho imparato una cosa simile!

All’improvviso arrivò una vecchietta che pure lei, poveretta, si trascinava sulle ginocchia

San Pietro, allora, chiamò gli altri due apostoli e disse. – Venite qui, facciamo il servizio anche a lei. Così anche noi ci acquistiamo merito.

Allora presero la vecchietta e la misero nel fuoco. Questa cominciò a urlare dal dolore, prese fuoco il vestito e bruciò tutta.

Spaventati i due apostoli corsero a chiamare a Gesù, mentre San Pietro voleva scappare perché non sapeva come rimediare.

Accorse Gesù e richiamò San Pietro: – Pietro, Pietro, se non conosci l’arte, mettiti da parte. E’ inutile che tu ti metta a fare le cose, quando non sai come fare!

