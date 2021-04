MUGNANO. “Un viaggio attraverso il cuore”, un testo che raccoglie poesie

Il cuore è un satellite è una raccolta di poesie, scritte tra gli ultimi mesi del 2020 ed i primi del 2021.

Il libro nasce dalla necessità di esprimere emozioni e pensieri ed è frutto di un lungo lavoro di introspezione intrecciato con la passione per la scrittura ed il voler esternare luci ed ombre dell’inconscio.

La necessità di dare una voce a quello che si sente dentro ed a trasformare questa necessità, vitale, in parole, come se fosse una fotografia, ha dato come risultato “il cuore è un satellite “ , con l’augurio che possa essere anche di aiuto per chi ha sempre un po’ timore di aprire quella scatola nera che ognuno di noi ha dentro, quella che custodisce i dolori e le lacrime, ma anche la scatola delle gioie e quella della luce che illumina il cammino e ti tira fuori dai momenti più difficili.

È possibile acquistare la raccolta di poesie presso tutte le librerie, online, e nel mandamento è possibile rivolgersi al Centro Copie E&M, a Mugnano del Cardinale.

Grazie a chi sceglierà di accompagnarmi in questa avventura ed a chi è stato fonte di ispirazione per le mie emozioni.

Carla Carro

