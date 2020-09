NON È PIU’. Avella, lutto Pellegrino Lombardi- anni 60

Ne danno il triste annuncio la moglie Anna Galeotafiore, i figli Grazia, Lena e Francesco, il genero Raffaele Del Mastro, la nuora Tania Del Mastro, i nipoti Giusy e Anna, i fratelli Tommaso, Pasquale, Pietro, Antonio, Salvatore e Michele, i cognati, le cognate, i nipoti d parenti tutti. I funerali avranno luogo domani 12 settembre 2020 alle ore 10 partendo dalla casa dell’Estinto in via Santa Candida per la chiesa di San Giovanni in Avella, rispettando le norme di distanziamento sociale e senza contatto fisico per il saluto ai parenti. Dopo il rito religioso si proseguirà in forma privata per il cimitero di Avella.

