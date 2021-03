Rinnovo locale allo shop I fiori di Geoflawer di Maria la corta, super sconti su tutta la merce

Maria la corta si rinnova e per questo ha deciso di regalare ai suoi clienti un super sconto.

Il fuori tutto al 50% è su tutta la merce presente in negozio fino ad esaurimento scorte. Oggettistica, tovagliato, piatti, bicchieri, centrotavola, ce n’è per tutti i gusti. E che gusti!!! L’azienda di cui si sta parlando è la famosissima Royal Family. Marchio rinomato per l’assoluta bellezza dell’oggettistica che offre. É un’occasione imperdibile, che vi permetterà di acquistare ad un piccolo prezzo un oggetto unico ed importante.

É possibile visitare lo show room primaverile di Maria, tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00, tranne la domenica pomeriggio; in Via Purgatorio ad Avella.

Approfittate di questa occasione, la primavera sta per iniziare, non fatevi trovare impreparati. Rendete la vostra casa bellissima con oggetti unici nel loro genere, oltre ad essere belli costano anche poco e con l’occasione potrete fare anche dei pensierini in vista della Santa Pasqua che sicuramente saranno apprezzati.

