Mamma cane con due cuccioli in grande pericolo in via Palmiro Togliatti ad Avella. Gli animali sicuramente non hanno proprietario e sono affamati. Non hanno cuccia ne riparo. C’è bisogno urgentissimo di stallo, di aiuti concreti o meglio di persone buone o volontari che li possano sostenere per trovargli uno stallo.

