AVELLA. Tre anni dalla scomparsa di Maria Del Giudice, i familiari la ricordano

Tre anni dalla scomparsa di Maria Del Giudice, mamma e nonna esemplare nella vita il cui ricordo rimane indelebile nei cuori della figlia Esposito Domenica, del genero D’Avanzo Franco, del marito Esposito Pellegrino e delle nipoti Rosa, Maria, Daniela e Pellegrino.

“Lo sguardo verso l’alto e il cuore pieno di tenerezza perché TU che non sei più fisicamente qui con noi non lasci la mente nemmeno per un giorno. Oggi un po’ di più una lacrima e un sorriso per TE… Sei stata una grande guerriera contro un male terribile, anche se ha vinto lui. Ora come all’ora ti vogliamo un’infinità di bene. MANCHI TANTO”.

