SIRIGNANO. Raccolta di generi alimentari

Anche questo mese e come di consueto parte la raccolta alimentare per aiutare le famiglie che vivono un momento di difficoltà.

Si chiede a tutti di contribuire e di coinvolgere più persone possibile perché insieme si puó!

Il punto di raccolta è in chiesa a Sirignano, tutti i giorni dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 18.00 alle 19.00 domenica fino alle ore 12.00, la raccolta si concluderà domenica 19 Gennaio.

