BAIANO. Gatti avvelenati in via Ugo la Malfa. La segnalazione dei lettori

E’ strage di gatti a Baiano, la segnalazione ci giunge da alcuni lettori con tanto di foto. Gli avvelenamenti dei felini vengono segnalati in particolare in via Ugo la Malfa. Negli ultimi due giorni, infatti, sono stati segnalati diversi decessi. Grazie al pronto intervento di un volontario un gattino รจ stato salvato giusto in tempo dopo la pronta corsa dal veterinario. Una situazione davvero spiacevole che preoccupa non poco i residenti ma soprattutto i possessori di animali domestici che sono soliti passeggiare per strada.

adsense – Responsive – Post Articolo