SPERONE. Comunali 2021, ecco chi sarà l’anti Alaia.

Scende in campo la lista civica Uniti Per Sperone per le prossime amministrative, con candidato sindaco Pasquale Muccio.

“La squadra, composta da donne e uomini liberi, ha lo scopo di portare una ventata di aria nuova nell’agone politico speronese, senza velleità, ma con la consapevolezza di agire per il bene comune. Convinta della vittoria della democrazia partecipativa.

Obiettivo principale della lista è trasmettere ai cittadini che la partecipazione alla vita democratica della propria comunità gioca un ruolo fondamentale per le scelte da compiersi.

Viviamo un tempo in cui le contrapposizioni tra maggioranza e minoranza devono necessariamente volgere alla ricerca delle giuste scelte per la comunità amministrata. Scevre da personalismi e pregiudizi.

Il programma politico che verrà presentato, raccoglie in sé punti importanti per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Sperone.

Sociale, salute, lavoro, ambiente, salvaguardia del territorio, punti di ascolto, benessere degli animali, cultura, sport, anziani, scuola, questo e tanti altri obiettivi verranno puntualmente argomentati al momento della presentazione ufficiale della lista.

Pertanto, consci dell’impegno e dell’importanza nella sua portata, ma ampiamente consapevoli, ci troviamo pronti a metterci in gioco. In tutto e per tutto”.

