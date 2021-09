Sperone – FdI appoggia Uniti per Sperone

“In qualità di responsabile del territorio del baianese per Fratelli d’ Italia, rivolgo un invito a tutti gli elettori di Sperone che si riconoscono in Fratelli d’Italia a votare e sostenere, domenica 3 e lunedì 4 ottobre, la lista uniti per Sperone con candidato sindaco Pasquale Muccio, iscritto e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia. Un voto che da Sperone sia da viatico per un cambiamento ed una vera speranza di sviluppo per il nostro territorio”.

Stefano De Laurentiis – responsabile del Baianese di Fratelli d’Italia

adsense – Responsive – Post Articolo