SPERONE. Il consigliere Elia D’Avanzo deluso dal voto: “Forse mi dimetto”

Con un post pubblicato sul proprio profilo personale di facebook il consigliere comunale Elia D’Avanzo, ultimo eletto nelle file dell’orologio con 91 voti, stamane a risultato elettorale acquisito ha postato la seguente dichiarazione dopo i dovuti ringraziamenti ai suoi elettori: “

“Complimenti a Pasquale Muccio auguri alla lista dell’orologio e al sindaco Adolfo ma sono profondamente deluso non so se darò le dimissioni ma voglio ringraziare tutta la mia famiglia con il cuore devo tanto a loro buona giornata a tutti“. Poi sempre su facebook afferma: “Amici cari il cuore e l’onestà non basta per fare politica serve ben altro questa volta ho capito che non posso fare politica”.

Dalle sue dichiarazioni si evince che dalle urne si aspettava un ben altro risultato.

