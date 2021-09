Lunedì 6/9/21, così come programmato, inizieranno i lavori di sbancamento dell’area sita in Sperone, alla località “Scampo”, per la realizzazione del secondo pozzo artesiano, che potenzierà l’approvvigionamento idrico volto al soddisfacimento degli ulteriori bisogni della popolazione speronese, in crescita. Un altro obiettivo dell’amministrazione dell’Orologio, guidata dal Sindaco Marco Santo Alaia è stato raggiunto.

