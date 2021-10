Ringraziamo i nostri elettori per il sostegno, la fiducia e il coraggio di affrontare, insieme a noi, questa avventura. Abbiamo posto le fondamenta per un nuovo percorso da intraprendere.

Ci saremo, costruttivi, ma vigili. Tenderemo sempre la mano, ma non faremo sconti nel controllare l’attività amministrativa. Solo e sempre dalla parte della gente. Uniti!

adsense – Responsive – Post Articolo