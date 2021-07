SPERONE. Termina con grande successo il campus estivo comunale

Termina con grande successo il campus estivo comunale di Sperone, riscontro positivo da parte di tutti i bambini che hanno partecipato alle attività ludiche ricreative ma anche da parte dei genitori che hanno apprezzato l’eccellente organizzazione educativa dell’associazione Smile Animation, anche gli animatori sono soddisfatti e la presidente dell’associazione Anna Caramiello fa un plauso a tutti i ragazzi per l’eccellente lavoro svolto, il punto forte sono state le giornate a tema ricche di fantasia e di originalità, ma anche la quotidianità è stata organizzata e vissuta in maniera innovativa portando sorrisi e divertimento sul volto e nel cuore dei bambini. Grazie ai bambini e ai loro genitori, un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale di Sperone per la fiducia riposta nel progetto della Smile. All’anno prossimo. Buone vacanze a tutti.

