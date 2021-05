SPERONE. Volontari ripuliscono la località della “Fontana di Sperone”. Foto

La fontana è stata ripulita dalla spazzatura presente e dall’erba alta che la circondava. Un gruppo di volontari ieri muniti di pale, taglia erbe, ecc ha lavorato per molte ore per far ritornare la località di nuovo uno splendore. I volontari, coadiuvati anche dall’ente comunale che ha messo a disposizione le attrezzature per lo svolgimento dei lavori, hanno poi depositato i rifiuti e i residui vegetali presso l’isola ecologica. Alla fine dei lavori non è mancato una pausa rinfrescante con bibite e frutta.

